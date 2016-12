Новицкий Вячеслав Викторович (к 70-летию со дня рождения)

1. Ivanov V.V., Shakhristova E.V., Stepovaya E.A. et al. Effect of insulin, the glutathione system and superoxide anion radical in modulation of lipolysis in adipocytes of rats with experimental diabetes // Biochemistry. 2015; 80 (1): 87–96.

2. Кононова Т.Е., Уразова О.И., Новицкий В.В. и др. Экпрессия мРНК транскрипционных факторов RORC2 и FoxP3 в лимфоцитах у больных туберкулезом легких // Цитология. 2015; 57 (1): 56–61.

3. Kononova T.E., Urazova O.I., Novitskii V.V. et al. Functional activity of Th-17 lymphocytes in pulmonary tuberculosis // Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2014; 156 (6): 743–745.

4. Чумакова С.П., Уразова О.И., Новицкий В.В. и др. Связь АВ0- и резус-фенотипов ýритроцитов с выраженностью интраоперационного гемолиза у кардиохирургических больных // Клиническая лабораторная диагностика. 2013; 1: 40–42.

5. Vasil’eva O.A., Yakushina V.D., Ryazantseva N.V., Novitsky V.V. et al. Regulation of gene expression of CD4+ T lymphocyte differentiation transcription factors by galectin-3 in vitro // Molecular Biology. 2013; 47 (6): 879–884.

6. Чумакова С.П., Уразова О.И., Новицкий В.В., Шипулин В.М. Характеристика системы комплемента у больных ишемической болезнью сердца при умеренном и выраженном гемолизе после операций с искусственным кровообращением // Кардиология. 2013; 53 (2): 4–9.

7. Saveleva O.E., Litvinova L.S., Anishchenko E.S., Novitsky V.V., Riazantseva N.W. The role of transcription factor s in cytokine-mediated apoptosis of lymphocytes // International Journal of Biology. 2012; 4: 129–136.

8. Churina E.G., Urazova O.I., Novitskiy V.V. The Role of foxp3-expressing regulatory T cells and T helpers in immunopathogenesis of multidrug resistant pulmonary tuberculosis // Tuberculosis Research and Treatment. 2012; Epub 2012 May 10. 9 р.

9. Колобовникова Ю.В., Уразова О.И., Новицкий В.В. и др. Эозинофил: современный взгляд на кинетику, структуру, функцию // Гематология и трансфузиология. 2012; 1: 30–36.

10. Колобовникова Ю.В., Уразова О.И., Новицкий В.В. и др. Молекулярные механизмы формирования ýозинофилии крови при туберкулезе легких // Вестник Российской академии медицинских наук. 2012; 5: 58–62.

11. Мальцева И.С., Уразова О.И., Новицкий В.В. и др.Влияние агрегации ýритроцитов на выраженность внутрисосудистого гемолиза при операциях в условиях искусственного кровообращения // Гематология и трансфузиология. 2011; 6: 28–32.

12. Серебрякова В.А., Уразова О.И., Новицкий В.В. и др. Оценка влияния парааминосалициловой кислоты и капреомицина на активность сукцинатдегидрогеназы в лимфоцитах у больных туберкулезом легких // Молекулярная медицина. 2011; 3: 53–56.

13. Новицкий В.В., Рязанцева Н.В., Çима А.П., Жукова О.Б. Молекулярная патофизиология хронических вирусных инфекций // Успехи физиологических наук. 2010; 41 (1): 94–101.

14. Новицкий В.В., Уразова О.И., Стрелис А.К. и др. Мононуклеарные клетки периферической крови у больных лекарственно-чувствительным и лекарственно-устойчивым туберкулезом легких // Вестник Российской академии медицинских наук. 2006; 2: 30–34.

15. Рязанцева Н.В., Новицкий В.В., Жукова О.Б. и др. Вирусиндуцированная дизрегуляция программируемой гибели иммунокомпетентных клеток: адаптация или патология? // Успехи физиологических наук. 2005; 36 (3): 33–44.

16. Рязанцева Н.В., Новицкий В.В., Степовая Е.А., Ткаченко С.Б. Эритроцит при патологии: размышления у ýлектронного микроскопа // Архив патологии. 2004; 66 (3): 53–61.