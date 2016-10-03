Новицкий Вячеслав Викторович (к 70-летию со дня рождения)
DOI: http://dx.doi.org/10.20538/1682-0363-2016-4-5-10
Аннотация
Представлена биография известного отечественного ученого – доктора медицинских наук, академика РАН, заведующего кафедрой патофизиологии Сибирского государственного медицинского университета В.В. Новицкого. Отражены основные направления научной и общественной деятельности ученого.
Ключ. слова
Об авторахО. И. Уразова
Россия
С. А. Некрылов
Россия
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Для цитирования: Уразова О.И., Некрылов С.А. Новицкий Вячеслав Викторович (к 70-летию со дня рождения). Бюллетень сибирской медицины. 2016;15(4):5-10. DOI:10.20538/1682-0363-2016-4-5-10
For citation: Urasova O.I., Nekrylov S.A. Novitsky Vyacheslav Viktorovich (to 70th birthday). Bulletin of Siberian Medicine. 2016;15(4):5-10. (In Russ.) DOI:10.20538/1682-0363-2016-4-5-10
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