Возможности метилэтилпиридинола в комплексном лечении бактериальной инфекции, вызванной Klebsiella pneumoniae (экспериментальное исследование)
DOI: http://dx.doi.org/10.20538/1682-0363-2016-4-11-19
Аннотация
Цель исследования – выявление влияния метилэтилпиридинола на результаты экспериментальной химиотерапии бактериальной инфекции, вызванной Klebsiella pneumoniae.
Материал и методы. Исследование проведено на клиническом штамме Klebsiella pneumoniae. На первом этапе исследования (in vitro) изучали влияние метилэтилпиридинола в концентрациях 0,25–4 мМ на развитие штамма и активность антибактериальных средств – гентамицина, ципрофлоксацина, тетрациклина, цефтазидима в сублетальных концентрациях. На втором этапе исследования (in vivo) на крысах линии Wistar моделировали бактериальный перитонит внутрибрюшинным введением бактериальной взвеси Klebsiella pneumoniae и исследовали влияние метилэтилпиридинола (80 мг/кг) на эффективность антибактериальной терапии перитонита гентамицином (30 мг/кг), ципрофлоксацином (50 мг/кг), цефтазидимом (120 мг/кг) или тетрациклином (80 мг/кг). В плазме животных определяли концентрацию церулоплазмина (маркер интенсивности инфекционно-воспалительного процесса) и тиобарбитурат-реактивных продуктов, в эритроцитах – концентрацию восстановленного глутатиона, активность каталазы и глутатионпероксидазы.
Результаты. Установлено, что антиоксидант метилэтилпиридинол тормозит развитие периодической бактериальной культуры. Метилэтилпиридинол in vitro проявляет выраженный антагонизм по отношению к гентамицину, ослабляет действие цефтазидима, слабо увеличивает активность ципрофлоксацина и тетрациклина. В условиях бактериального перитонита дополнительное введение метилэтилпиридинола совместно с ципрофлоксацином и гентамицином приводит к сохранению концентрации церулоплазмина на уровне, регистрируемом у животных, не получавших лечение. Цефтазидим проявляет антиоксидантный эффект, метилэтилпиридинол его уменьшает. Антиоксидантные свойства метилэтилпиридинола не проявляются при применении тетрациклина.
Выводы. Сопоставление данных in vitro и in vivo подтвердило нерациональность применения метилэтилпиридинола совместно с гентамицином, ципрофлоксацином, цефтазидимом или тетрациклином с целью коррекции перекисного окисления липидов при экспериментальной инфекции, вызванной Klebsiella pneumoniae. Метилэтилпиридинол в условиях экспериментальной химиотерапии не оказывает закономерного влияния на свободнорадикальное окисление, при применении гентамицина может уменьшать эффективность химиотерапии.
Об авторахВ. М. Брюханов
Россия
д-р мед. наук, профессор кафедры фармакологии Алтайского государственного медицинского университета, г. Барнаул
А. Г. Мирошниченко
Россия
канд. мед. наук, заместитель проректора по НИР, руководитель НОК «Живые системы» Алтайского государственного университета, г. Барнаул
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Для цитирования: Брюханов В.М., Мирошниченко А.Г. Возможности метилэтилпиридинола в комплексном лечении бактериальной инфекции, вызванной Klebsiella pneumoniae (экспериментальное исследование). Бюллетень сибирской медицины. 2016;15(4):11-19. DOI:10.20538/1682-0363-2016-4-11-19
For citation: Brykhanov V.M., Miroshnichenko A.G. The potential of methylethylpiridinol in treatment of bacterial infections caused by Klebsiella pneumoniae (experimental study). Bulletin of Siberian Medicine. 2016;15(4):11-19. (In Russ.) DOI:10.20538/1682-0363-2016-4-11-19
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