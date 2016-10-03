Создание и устойчивое развитие специализированных центров как способ повышения качества медицинской помощи
DOI: http://dx.doi.org/10.20538/1682-0363-2016-4-20-29
Аннотация
Качество медицинской помощи оценивается по полноте обследования, правильности постановки диагноза, эффективности терапии и ее продолжительности. Повышение качества и эффективности медицинской помощи детям с пароксизмальными расстройствами сознания является одной из актуальных проблем неврологии.
Цель исследования – обоснование взаимосвязи между повышением качества медицинской помощи и устойчивостью развития в современных условиях специализированных медицинских центров на примере работы по выявлению и лечению детей с различными пароксизмальными нарушениями сознания в Центре по лечению эпилепсии и нарушений сна у детей и подростков.
Материал и методы. Для уточнения диагноза и назначения лечения в Центре проведено комплексное обследование, включающее видеоэнцефалографию (видео-ЭЭГ) 527 детей в возрасте от 1 мес до 18 лет. Клиническое исследование больных включало изучение анамнеза заболевания, оценку неврологического и соматического статуса, изучение типа приступов и формы заболевания. При инструментальных методах обследования определялись показатели ЭЭГ и магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга.
Результаты. Комплексное обследование больных детей с проведением мониторинга видео-ЭЭГ позволило установить, что 317 детей (60,1%) имели эпилептические пароксизмы и 210 детей (39,8%) – неэпилептические пароксизмы. Коррекция лечения проведена у 284 (89,5%) детей с эпилептическими пароксизмами, и изменено лечение у 190 (90,4%) детей с неэпилептическими пароксизмами.
Заключение. Представленные клинические данные свидетельствуют о высокой эффективности используемых в Центре методов диагностики и лечения детей с пароксизмальными расстройствами сознания. Накопленный в Центре опыт подтверждает актуальность создания в структуре научно-образовательных учреждений специализированных центров, в которых пациентам будет оказываться качественная медицинская помощь.
Об авторахВ. И. Гузева
Россия
д-р мед. наук, профессор, зав кафедрой нейрологии, нейрохирургии и медицинской генетики СПбГПМУ, г. Санкт-Петербург
О. В. Гузева
Россия
д-р мед. наук, профессор кафедры нейрологии, нейрохирургии и медицинской генетики СПбГПМУ, г. Санкт-Петербург
В. В. Гузева
Россия
д-р мед. наук, профессор кафедры нейрологии, нейрохирургии и медицинской генетики СПбГПМУ, г. Санкт-Петербург
Д. О. Духанина
Россия
аспирант, Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург
В. Р. Касумов
Россия
д-р мед. наук, доцент кафедры нейрологии, нейрохирургии и медицинской генетики СПбГПМУ, г. Санкт-Петербург
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Для цитирования: Гузева В.И., Гузева О.В., Гузева В.В., Духанина Д.О., Касумов В.Р. Создание и устойчивое развитие специализированных центров как способ повышения качества медицинской помощи. Бюллетень сибирской медицины. 2016;15(4):20-29. DOI:10.20538/1682-0363-2016-4-20-29
For citation: Guzeva V.I., Guzeva O.V., Guzeva V.V., Dukhanina D.O., Kasumov V.R. Creating and sustainable development of specialized centers as a way to improve quality of medical care. Bulletin of Siberian Medicine. 2016;15(4):20-29. (In Russ.) DOI:10.20538/1682-0363-2016-4-20-29
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