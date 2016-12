Создание и устойчивое развитие специализированных центров как способ повышения качества медицинской помощи

Для цитирования: Гузева В.И., Гузева О.В., Гузева В.В., Духанина Д.О., Касумов В.Р. Создание и устойчивое развитие специализированных центров как способ повышения качества медицинской помощи. Бюллетень сибирской медицины. 2016;15(4):20-29. DOI:10.20538/1682-0363-2016-4-20-29

For citation: Guzeva V.I., Guzeva O.V., Guzeva V.V., Dukhanina D.O., Kasumov V.R. Creating and sustainable development of specialized centers as a way to improve quality of medical care. Bulletin of Siberian Medicine. 2016;15(4):20-29. (In Russ.) DOI:10.20538/1682-0363-2016-4-20-29