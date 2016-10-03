Роль информированного согласия в принятии решения об участии в исследовании: данные многоцентрового исследования в России «Лицом к лицу»
DOI: http://dx.doi.org/10.20538/1682-0363-2016-4-40-51
Аннотация
Введение. В настоящее время клинические исследования (КИ) остаются единственной технологией, обеспечивающей доказательство эффективности и безопасности новых лекарственных средств и последующего их выхода на рынок. Врач-исследователь и информированное согласие (ИС) являются основными (и часто единственными) источниками информации для пациента о предстоящем КИ и тем самым непосредственно влияют на восприятие КИ и на решение пациента об участии. Однако до сих пор остается неясной степень влияния данных факторов на участников КИ.
Материал и методы. В исследовании приняли участие девять центров, расположенных в разных городах Российской Федерации. Основным методом исследования являлось анкетирование пациентов. В рамках исследования пациенту, имеющему опыт участия в КИ и удовлетворяющему критериям отбора, однократно было предложено самостоятельно заполнить вопросник.
Результаты. Для оценки влияния врача-исследователя все респонденты были поделены на две группы: пациенты, знакомившиеся с ИС совместно с врачом и самостоятельно. Самыми важными факторами, влияющими на принятие решения об участии в КИ, оказались: наблюдение профессиональными специалистами (3,72 ± 1,00), регулярное наблюдение за состоянием (3,66 ± 0,98) и более качественная медицинская помощь (3,62 ± 1,00). Данные факторы были оценены на достоверно более низкий балл группой пациентов, знакомившихся совместно с врачом (3,55 ± 0,94, vs 4,01 ± 0,90, p = 0,002; 3,52 ± 1,01, vs 3,87 ± 0,90, p = 0,040; 3,49 ± 0,94, vs 3,83 ± 1,06, p = 0,020 соответственно). При оценке факторов, отрицательно повлиявших на интерес к участию в клиническом исследовании, наиболее значимыми оказались: риск побочных явлений (3,01 ± 1,27), использование нового препарата (2,68 ± 1,21), а также риск попадания в группу плацебо (2,64 ± 1,34) (так называемые объективные факторы риска). При этом факторы – риск побочных явлений и риск попадания в группу плацебо – также были оценены на достоверно более низкий балл группой пациентов, знакомившихся с ИС совместно с врачом (2,87 ± 1,28, vs 3,33 ± 1,17, p = 0,024; 2,51 ± 1,25, vs 3,03 ± 1,34, p = 0,022 соответственно). Кроме того, установлено, что в случае помощи исследователя время ознакомления с ИС сокращается в три раза. Также отмечено влияние сложности текста ИС на принятие решения об участии в КИ. Группа респондентов, оценивших ИС как легкое, оказались более заинтересованы в конечных результатах исследования.
Выводы. При оценке влияния исследователя на процесс ознакомления с информированным согласием принятия решения об участии в КИ установлено, что в случае помощи исследователя время ознакомления с информированным согласием сокращается в три раза. Кроме того, данная группа пациентов в ходе беседы с исследователем начинает ясно представлять суть и общую методологию клинических исследований, что выражается в адекватной оценке объективных факторов риска участия в клинических исследованиях. Таким образом, данная группа пациентов более информирована по сравнению с группой «самостоятельных» участников. По результатам исследования «Лицом к лицу» при проведении клинических исследований в дальнейшем рекомендуется обязательное участие врача при ознакомлении потенциальных участников с ИС.
Ключ. слова
Об авторахО. И. Звонарева
Россия
науч. сотрудник кафедры здравоохранения, ýтики и общества Департамента здравоохранения, Университет Маастрихта, Нидерланды
Е. С. Куликов
Россия
д-р мед. наук, доцент кафедры общей врачебной практики и поликлинической терапии ФПК и ППС СибГМУ, г. Томск
И. А. Деев
Россия
д-р мед. наук, профессор кафедры факультетской педиатрии с курсом детских болезней лечебного факультета СибГМУ, г. Томск
О. С. Кобякова
Россия
д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой общей врачебной практики и поликлинической терапии ФПК и ППС СибГМУ, г. Томск
О. С. Федорова
Россия
д-р мед. наук, профессор кафедры факультетской педиатрии с курсом детских болезней лечебного факультета СибГМУ, г. Томск
Н. А. Кириллова
Россия
канд. мед. наук, ассистент кафедры общей врачебной практики и поликлинической терапии СибГМУ, г. Томск
Е. А. Старовойтова
Россия
канд. мед. наук, доцент кафедры общей врачебной практики и поликлинической терапии ФПК и ППС СибГМУ, г. Томск
Н. Г. Жукова
Россия
д-р мед. наук, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии СибГМУ, г. Томск
И. А. Жукова
Россия
канд. мед. наук, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии СибГМУ, г. Томск
В. В. Есип
Россия
терапевт 1 консультативного отделения Консультативно-диагностического центра № 85», г. Санкт-Петербург
Е. Д. Счастный
Россия
д-р мед. наук, профессор, зав. отделением аффективных состояний Научно-исследовательского института психического здоровья, г. Томск
Н. В. Хурхурова
Россия
пульмонолог, зам. главного врача по КЭР Городской больницы № 2 г. Пятигорска, г. Пятигорск
Л. Ю. Никитина
Россия
канд. мед. наук, доцент, зав. кафедрой терапии факультета дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийской государственной медицинской академии, г. Ханты-Мансийск
Т. Г. Голосова
Россия
зав. пульмоаллергологическим отделением Городской детской клинической больницы № 4 г. Новокузнецка, г. Новокузнецк
И. Д. Пименов
Россия
студент VI курса лечебного факультета СибГМУ, г. Томск
М. А. Нетаева
Россия
руководитель международного отдела СибГМУ, г. Томск
С. В. Федосенко
Россия
д-р мед. наук, ассистент кафедры общей врачебной практики и поликлинической терапии ФПК и ППС СибГМУ, г. Томск
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Для цитирования: Звонарева О.И., Куликов Е.С., Деев И.А., Кобякова О.С., Федорова О.С., Кириллова Н.А., Старовойтова Е.А., Жукова Н.Г., Жукова И.А., Есип В.В., Счастный Е.Д., Хурхурова Н.В., Никитина Л.Ю., Голосова Т.Г., Пименов И.Д., Нетаева М.А., Федосенко С.В. Роль информированного согласия в принятии решения об участии в исследовании: данные многоцентрового исследования в России «Лицом к лицу». Бюллетень сибирской медицины. 2016;15(4):40-51. DOI:10.20538/1682-0363-2016-4-40-51
For citation: Zvonareva O.I., Kulikov E.S., Deev I.A., Kobyakova O.S., Fedorova O.S., Kirillova N.A., Starovoytova E.A., Zhukova N.G., Zhukova I.A., Esip V.V., Schastnyy E.D., Khurkhurova N.V., Nikitina L.Y., Golosova T.S., Pimenov I.D., Netaeva M.A., Fedosenko S.V. Role of Informed Consent in a Decision-making on Participation in The Clinical Trial: Multicenter study in Russia “Face to Face”. Bulletin of Siberian Medicine. 2016;15(4):40-51. (In Russ.) DOI:10.20538/1682-0363-2016-4-40-51
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