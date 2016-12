Роль информированного согласия в принятии решения об участии в исследовании: данные многоцентрового исследования в России «Лицом к лицу»

1. Guideline for Good Clinical Practice. International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH). URL: http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Efficacy/E6/E6_R1_Guideline.pdf (дата обращения: 09.07.2016).

2. WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. URL: http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ (дата обращения: 11.07.2016).

3. Behrendt C., Gölz T., Roesler C., Bertz H., Wьnsch A. What do our patients understand about their trial participation? Assessing patients’ understanding of their informed consent consultation about randomised clinical trials. // J Med Ethics. 2011; 37 (2): 74–80. doi: 10.1136/jme.2010.035485. Epub 2010 Nov 23.

4. Carvalho A.A., Costa L.R. Mothers’ perceptions of their child’s enrollment in a randomized clinical trial: poor understanding, vulnerability and contradictory feelings. // BMC Med Ethics. 2013 Dec 10. V. 14. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4029166/ (дата обращения: 11.07.2016).

5. Baer A.R., Good M., Schapira L. A New Look at Informed Consent for Cancer Clinical Trials. // J. Oncol. Pract. 2011; 7 (4): 267–270. doi: 10.1200/JOP.2011.000347. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3140452/ (дата обращения: 11.07.2016).

6. Pick A., Gilbert K., McCaul J. The role of effective communication in achieving informed consent for clinical trials // Nurs. Stand. 2014; 29 (10): 45–48. doi: 10.7748/

7. ns.29.10.45.e9443.

8. Grant C.H. 3rd, Cissna K.N., Rosenfeld L.B. Patients’ perceptions of physicians communication and outcomes of the accrual to trial process // Health Commun. 2000; 12 (1): 23–39. doi: 10.1207/S15327027HC1201_02

9. Lee S.J., Park L.C., Lee J., Kim S., Choi M.K., Hong J.Y., Park S., Maeng C.H., Chang W., Kim Y.S., Park S.H., Park J.O., Lim H.Y., Kang W.K., Park Y.S. Unique perception of clinical trials by Korean cancer patients // BMC Cancer. 2012; 12. doi: 10.1186/1471-2407-12-594. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3572433/ (дата обращения: 11.07.2016).

10. Albrecht T.L., Eggly S.S., Gleason M.E., Harper F.W., Foster T.S., Peterson A.M., Orom H., Penner L.A., Ruckdeschel J.C. Influence of clinical communication on patients’ decision making on participation in clinical trials. // J. Clin. Oncol. 2008; 26 (16): 2666–2673. doi: 10.1200/JCO.2007.14.8114. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3807688/ (дата обращения: 11.07.2016).

11. Meneguin S., Zoboli E.L., Domingues R.Z., Nobre M.R., César L.A. Informed consent as viewed by patients participating in cardiology drug trial // Arq. Bras. Cardiol. 2010; 94 (1): 4– 9.

12. Meneguin S., Aparecido Ayres J. Perception of the informed consent form by participants in clinical trials // Invest. Educ. Enferm. 2014; 32 (1): 97–102. doi: 10.1590/S0120-53072014000100011.

13. Daugherty C., Ratain M.J., Grochowski E., Stocking C., Kodish E., Mick R., Siegler M. Perceptions of cancer patients and their physicians involved in phase I trials // J. Clin. Oncol. 1995; 13 (5): 1062–1072.

14. Knifed E., Lipsman N., Mason W., Bernstein M. Patients’ perception of the informed consent process for neurooncology clinical trials // Neur. Oncol. 2008; 10 (3): 348–354. doi: 10.1215/15228517-2008-007. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2563057/ (дата обращения: 11.07.2016).

15. Crepeau A.E., McKinney B.I., Fox-Ryvicker M., Castelli J., Penna J., Wang E.D. Prospective evaluation of patient comprehension of informed consent // J. Bone Joint Surg. Am. 2011; 93 (19): e114 (1-7). doi: 10.2106/JBJS.J.01325.

16. CISCRP Perceptions & Insights Study (Report on The Informed Consent Process) URL: https://www.ciscrp.org/download/2013-ciscrp-perceptions-insights-study-the-informed-consent-process/?wpdmdl=4977 (дата обращения: 11.07.2016).

17. Song J.H., Yoon H.S., Min B.H., Lee J.H., Kim Y.H., Chang D.K., Son H.J., Rhee P.L., Rhee J.C., Kim J.J. Acceptance and understanding of the informed consent procedure prior to gastrointestinal endoscopy by patients: a single-center experience in Korea // Korean. J. Intern. Med. 2010; 25 (1): 36–43. doi: 10.3904/kjim.2010.25.1.36. Epub 2010 Feb 26. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2829414/ (дата обращения: 11.07.2016).

18. Murthy V.H., Krumholz H.M., Gross C.P. Participation in cancer clinical trials: race-, sex-, and age-based disparities // JAMA. 2004; 291 (22): 2720–2726. doi: 10.1001/ jama.291.22.2720

19. Cobb E.M., Singer D.C., Davis M.M. Public interest in medical research participation: differences by volunteer status and study type // Clin. Transl. Sci. 2014; 7 (2): 145–149. doi: 10.1111/cts.12142. Epub 2014 Jan 23. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4012324/ (дата обращения: 11.07.2016).