Оценка факторов риска снижения минеральной плотности костной ткани у подростков с зубочелюстными аномалиями
DOI: http://dx.doi.org/10.20538/1682-0363-2016-4-52-58
Аннотация
Цель исследования – изучить распространенность остеопении и ее взаимосвязь с сочетанной ортодонтической и соматической патологией у подростков для построения рабочей модели формирования остеопении с выявлением наиболее значимых факторов риска.
Материал и методы. Было обследовано 525 учащихся 5–10 классов среднеобразовательных школ и школы-интерната для детей-сирот в возрасте 12–17 лет. Произведена оценка состояния твердых тканей зубов и тканей пародонта, гигиены полости рта, распространенности различных видов зубочелюстных аномалий (ЗЧА) и хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта (ХЗ ЖКТ). Минеральная плотность костной ткани оценивалась методом ультразвуковой остеоденситометрии (SONOST-2000). Уровень минерализации скелета оценивался по скорости прохождения ультразвука (speed of sound (SOS), м/с), которая зависит от степени эластичности и плотности костной ткани. Анализировался показатель «широкополосное поглощение» (broadband ultrasound attenuation (BUA), dB/MHz), характеризующий потерю интенсивности распространения ультразвука в среде поглощения, а также количество, размеры и пространственную ориентацию трабекулярной костной ткани. Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью прикладного пакета программ Statistica 6.0.
Результаты. При обследовании у 68,4% подростков была выявлена сочетанная патология ЗЧА и ХЗ ЖКТ. Остеопения легкой степени встречалась у каждого третьего пациента с сочетанной патологией. Были выявлены определенные комбинации факторов, оказывающих негативное воздействие на минеральную плотность кости и создана модель формирования остеопении у подростков. Дефицит массы тела является одним из ведущих факторов развития остеопении, наибольшая частота выявления остеопении была у детей, имевших дефицит массы (69,5%), и детей с гармоничным отставанием массо-ростовых показателей от возрастной нормы (70,7%).
Заключение. У подростков с ЗЧА на фоне хронических заболеваний пищеварительного тракта необходимо проводить мониторинг состояния костной ткани даже в условиях стойкой ремиссии основного соматического заболевания.
Ключ. слова
Об авторахЮ. А. Калиниченко
Россия
канд. мед. наук, доцент кафедры стоматологии Луганского государственного медицинского университета, г. Луганск, Украина
Т. А. Сиротченко
Россия
д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой педиатрии Луганского государственного медицинского университета, г. Луганск, Украина
Д. Е. Луганский
Россия
аспирант кафедры стоматологии Луганского государственного медицинского университета, г. Луганск, Украина
Список литературы
1. The Bone and Joint Decade 2000–2010 for prevention and treatment of musculo-skeletal disorders // Acta Orthop. Scand. 1998; 69 (281): 1–80.
2. Çахарова И.Н., Творогова Т.М., Воробьева А.С. Остеопения у подростков: фокус на ýлементный гомеостаз // РМЖ. 2009; 1: 45–48.
3. Корепанов А.М., Шкляев А.Е., Шараев П.Н. Особенности метаболизма коллагена при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки // Лабораторная диагностика. 2015; 5: 14– 16.
4. Jepsen K.J., Peragallo J., Paul J. A syndrome of joint laxity and impaired tendon integrity in lumican– and fibromodulin– deficient mice // J. Biol. Chem. 2012; 38: 332–340.
5. Куликов А.М., Медведев В.И. Дисплазии соединительной ткани у подростков и их распознавание // Российский семейный врач. 2009; 4: 37–51.
6. Щеплягина Л. А. Снижение костной минеральной плотности у детей и возможности ее коррекции // Доктор.ру. 2005; 2: 32–38.
7. Huesa C., Yadav M.C. Phospho1 is essential for mechanically competent mineralization and the avoidance of spontaneous fractures // Bone. 2011; 48 (5): 1066–1074.
8. Saggese G., Baroncelli G. I., Bertelloni S. Osteoporosis in children and adolescents: diagnosis, risk factors and prevention // J. Pediatr. Endocrinol. Metab. 2010; 14 (7): 833–859.
Дополнительные файлы
Для цитирования: Калиниченко Ю.А., Сиротченко Т.А., Луганский Д.Е. Оценка факторов риска снижения минеральной плотности костной ткани у подростков с зубочелюстными аномалиями. Бюллетень сибирской медицины. 2016;15(4):52-58. DOI:10.20538/1682-0363-2016-4-52-58
For citation: Kalinichenko Y.A., Sirotchenko T.A., Luganskiy D.E. Assessment of risk factors bone mineral density decrease in adolescents with dentoalveolar anomalies. Bulletin of Siberian Medicine. 2016;15(4):52-58. (In Russ.) DOI:10.20538/1682-0363-2016-4-52-58
Обратные ссылки
- Обратные ссылки не определены.
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
ISSN 1682-0363 (Print)
ISSN 1819-3684 (Online)