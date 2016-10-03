Сравнительная оценка эффективности восстановления перфораций барабанной перепонки в зависимости от их локализации
DOI: http://dx.doi.org/10.20538/1682-0363-2016-4-59-66
Аннотация
Целью исследования являлась оценка эффективности использования экранирования травматического дефекта барабанной перепонки силиконовым диском в сочетании с эндауральной лазеротерапией в зависимости от локализации дефекта.
Материал и методы. В работе проанализированы результаты лечения 50 пациентов. Первая группа (25 человек) – дефект располагался в передних квадрантах, вторая группа (25 человек) – в задних квадрантах. Всем пациентам перфорацию экранировали силиконовым диском и проводили эндауральную лазеротерапию. Каждый пациент получил шесть трехминутных сеансов облучения. Однократная биологическая доза составила 50 Дж/ см2, суммарная 300 Дж/см2.
Результаты и обсуждение. В каждой группе оценивалась площадь дефекта барабанной перепонки в динамике. В первой группе до начала лечения средняя площадь перфораций составила (14,2 ± 0,93) мм2, а во второй группе (18,6 ± 2,31) мм2. Через 3 мес наблюдения в первой группе у 2 (8%) пациентов дефект сохранялся и средняя площадь составила (3,4 ± 0,71) мм2. Во второй группе перфорация сохранялась у 1 (4%) пациента и площадь составила (2,8 ± 0,63) мм2. Различия в группах были признаны статистически значимыми. Средняя продолжительность восстановления целостности барабанной перепонки в первой группе составила (16 ± 5) сут, во второй группе (11 ± 3) сут. Получены статистически значимые различия в группах (t = –3,3; p = 0,003).
Заключение. Таким образом, более благоприятный прогноз в плане лечения составляют травматические перфорации барабанной перепонки, локализующиеся в задних квадрантах.
Об автореС. Н. Кочеров
Россия
аспирант кафедры оториноларингологии СибГМУ, г. Томск
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Для цитирования: Кочеров С.Н. Сравнительная оценка эффективности восстановления перфораций барабанной перепонки в зависимости от их локализации. Бюллетень сибирской медицины. 2016;15(4):59-66. DOI:10.20538/1682-0363-2016-4-59-66
For citation: Kocherov S.N. Comparative evaluation of the tympanic membrane perforations recovery, depending localization. Bulletin of Siberian Medicine. 2016;15(4):59-66. (In Russ.) DOI:10.20538/1682-0363-2016-4-59-66
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