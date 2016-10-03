Влияние ахиллина на экспрессию генов метаболизма липидов в культуре клеток

Цель исследования. Оценка in vitro механизмов гиполипидемического эффекта сесквитерпенового γ-лактона ахиллина на культуре клеток гепатомы крыс.



Материал и методы. Изучено влияние сесквитерпенового γ-лактона ахиллина и гемфиброзила (препарат сравнения) на жизнеспособность, содержание липидов и экспрессию ключевых генов обмена липидов в клеточной культуре гепатомы крыс (HTC). Содержание липидов оценивали флуоресцентным методом с витальным красителем NileRed, жизнеспособность клеток оценивали с помощью МТТ-теста.



Результаты. Культивирование клеток гепатомы в течение 48 ч сахиллином в концентрации 0,25–1,0 мМ и гемфиброзилом 0,25–0,5 мМ не приводило к изменению жизнеспособности клеток по сравнению с контролем. В этих же концентрациях исследуемые вещества уменьшали содержание липидов в клетках, оцененных флуоресцентным методом с витальным красителем NileRed. Для исследования механизма гиполипидемического действия ахиллина определяли экспрессию ключевых генов метаболизма липидов в клеточной культуре линии НТС. Возможный механизм гиполипидемического действия ахиллина может быть обусловлен увеличением транспорта и окисления длинноцепочечных жирных кислот в митохондриях, о чем свидетельствует повышение экспрессии гена карнитин-пальмитоилтрансферазы2 Cpt2. Снижение уровня холестерола может быть связано с повышенным синтезом желчных кислот из холестерола вследствие повышенной экспрессии гена 7-альфа-гидроксилазы Cyp7a1.



Заключение. В культуре клеток НТС сесквитерпеновый γ-лактон ахиллин снижает накопление липидов в клетках, о чем свидетельствует уменьшение флуоресценции NileRed, повышение экспрессии генов Cpt2 и Cyp7a1.