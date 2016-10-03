Влияние ахиллина на экспрессию генов метаболизма липидов в культуре клеток
DOI: http://dx.doi.org/10.20538/1682-0363-2016-4-84-90
Аннотация
Цель исследования. Оценка in vitro механизмов гиполипидемического эффекта сесквитерпенового γ-лактона ахиллина на культуре клеток гепатомы крыс.
Материал и методы. Изучено влияние сесквитерпенового γ-лактона ахиллина и гемфиброзила (препарат сравнения) на жизнеспособность, содержание липидов и экспрессию ключевых генов обмена липидов в клеточной культуре гепатомы крыс (HTC). Содержание липидов оценивали флуоресцентным методом с витальным красителем NileRed, жизнеспособность клеток оценивали с помощью МТТ-теста.
Результаты. Культивирование клеток гепатомы в течение 48 ч сахиллином в концентрации 0,25–1,0 мМ и гемфиброзилом 0,25–0,5 мМ не приводило к изменению жизнеспособности клеток по сравнению с контролем. В этих же концентрациях исследуемые вещества уменьшали содержание липидов в клетках, оцененных флуоресцентным методом с витальным красителем NileRed. Для исследования механизма гиполипидемического действия ахиллина определяли экспрессию ключевых генов метаболизма липидов в клеточной культуре линии НТС. Возможный механизм гиполипидемического действия ахиллина может быть обусловлен увеличением транспорта и окисления длинноцепочечных жирных кислот в митохондриях, о чем свидетельствует повышение экспрессии гена карнитин-пальмитоилтрансферазы2 Cpt2. Снижение уровня холестерола может быть связано с повышенным синтезом желчных кислот из холестерола вследствие повышенной экспрессии гена 7-альфа-гидроксилазы Cyp7a1.
Заключение. В культуре клеток НТС сесквитерпеновый γ-лактон ахиллин снижает накопление липидов в клетках, о чем свидетельствует уменьшение флуоресценции NileRed, повышение экспрессии генов Cpt2 и Cyp7a1.
Об авторахА. В. Ратькин
Россия
канд. фарм. наук, доцент базовой кафедры фармацевтической технологии и биотехнологии СибГМУ (г. Томск)
Ю. А. Пфаргер
Россия
старший преподаватель кафедры гигиены СибГМУ (г. Томск)
О. А. Кайдаш
Россия
ассистент кафедры фармакологии СибГМУ (г. Томск)
В. В. Иванов
Россия
канд. биол. наук, доцент кафедры биохимии и молекулярной биологии СибГМУ (г. Томск)
М. М. Цыганов
Россия
м.н.с. лаборатории онковирусологии НИИ онкологии, м.н.с. лаборатории трансляционной клеточной и молекулярной биомедицины СибГМУ (г. Томск)
В. С. Чучалин
Россия
д-р фарм. наук, профессор, декан фармацевтического факультета, зав. кафедрой фармацевтической технологии СибГМУ (г. Томск)
С. М. Адекенов
Россия
д-р хим. наук, академик НАН РК, председатель правления АО «Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия» (г. Караганда, Республика Казахстан)
В. В. Новицкий
Россия
д-р мед. наук, профессор, академик РАН, зав. кафедрой патофизиологии СибГМУ (г. Томск)
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Для цитирования: Ратькин А.В., Пфаргер Ю.А., Кайдаш О.А., Иванов В.В., Цыганов М.М., Чучалин В.С., Адекенов С.М., Новицкий В.В. Влияние ахиллина на экспрессию генов метаболизма липидов в культуре клеток. Бюллетень сибирской медицины. 2016;15(4):84-90. DOI:10.20538/1682-0363-2016-4-84-90
For citation: Ratkin A.V., Pfarger I.A., Kaidash O.A., Ivanov V.V., Tsyganov M.M., Chuchalin V.S., Adekenov S.M., Novitsky V.V. Effects of achilline on lipid metabolism gene expression in cell culture. Bulletin of Siberian Medicine. 2016;15(4):84-90. (In Russ.) DOI:10.20538/1682-0363-2016-4-84-90
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