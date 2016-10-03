Роль УЗИ и КТ в лучевой диагностике кардиоэзофагеального рака
DOI: http://dx.doi.org/10.20538/1682-0363-2016-4-91-96
Аннотация
Цель исследования – оценить возможности сонографии и компьютерной томографии (КТ) в определении степени распространенности опухолевого процесса при кардиоэзофагеальном раке (КЭР).
Материал и методы. Комплексное лучевое исследование проведено 68 больным с морфологически верифицированным КЭР. Результаты исследования сопоставлены с данными, полученными в ходе оперативного вмешательства и плановой гистологической проводки операционного материала.
Результаты. Анализ наших данных показал, что при рентгенологическом исследовании кардиального отдела и свода желудка у большинства больных (72%) отмечались утолщение стенок и деформация газового пузыря желудка, наличие опухоли на фоне газа (37,7%), симптом «обтекания» (32,3%), увеличение угла Гиса (50%). У 15% больных выявлено распространение на пищевод с обрывом складок слизистой оболочки и ригидностью стенки, различной степени сужения просвета пищевода. Компьютерная томография с контрастированием у 1/3 больных с КЭР позволила уточнить протяженность опухолевого процесса, учитывая толщину стенок желудка и пищевода и их денситометрическую плотность. В связи с этим точность КТ при определении стадии Т3 была равна 75,8%; чувствительность – 83,2%; специфичность – 68,1%. КТ является методикой, решающей важнейшие задачи о вероятном распространении опухолевого процесса на соседние органы и ткани. Одним из наиболее перспективных вопросов явилось уточнение вовлечения в бластоматозный процесс печени, ножек диафрагмы. Эхография с высоко-частотными датчиками была информативной при прорастании опухолью листков перикарда, селезенки. В группе лимфатических узлов, где использовали методику высокочастотной эхографии, чувствительность в выявлении лимфометастазов удалось повысить в сравнении со стандартным исследованием с 48,5% до 87,9% случаев.
Заключение. Изучена роль эхографии и компьютерной томографии в лучевой диагностике КЭР, предложен алгоритм их применения с рентгенологическими исследованиями.
Ключ. слова
Об авторахИ. Н. Савельев
Россия
врач отделения лучевой диагностики Томского НИИ онкологии (г. Томск)
И. Г. Фролова
Россия
д-р мед. наук, профессор, зав. отделением лучевой диагностики Томского НИИ онкологии (г. Томск)
С. Г. Афанасьев
Россия
д-р мед. наук, профессор, главный научный сотрудник отделения торако-абдоминальной онкологии Томского НИИ онкологии (г. Томск)
С. А. Величко
Россия
д-р мед. наук, профессор, главный научный сотрудник отделения лучевой диагностики Томского НИИ онкологии (г. Томск)
С. А. Тузиков
Россия
д-р мед. наук, профессор, зав. отделением торако-абдоминальной онкологии Томского НИИ онкологии (г. Томск)
С. В. Миллер
Россия
д-р мед. наук, ведущий научный сотрудник отделения торако-абдоминальной онкологии Томского НИИ онкологии (г. Томск.)
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Для цитирования: Савельев И.Н., Фролова И.Г., Афанасьев С.Г., Величко С.А., Тузиков С.А., Миллер С.В. Роль УЗИ и КТ в лучевой диагностике кардиоэзофагеального рака. Бюллетень сибирской медицины. 2016;15(4):91-96. DOI:10.20538/1682-0363-2016-4-91-96
For citation: Savelyev I.N., Frolova I.G., Afanasyev S.G., Velichko S.A., Tuzikov S.A., Miller S.V. Role of ultrasound and spiral computed tomography in diagnosis of cardioesophageal cancer. Bulletin of Siberian Medicine. 2016;15(4):91-96. (In Russ.) DOI:10.20538/1682-0363-2016-4-91-96
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