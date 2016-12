Роль УЗИ и КТ в лучевой диагностике кардиоэзофагеального рака

Для цитирования: Савельев И.Н., Фролова И.Г., Афанасьев С.Г., Величко С.А., Тузиков С.А., Миллер С.В. Роль УЗИ и КТ в лучевой диагностике кардиоэзофагеального рака. Бюллетень сибирской медицины. 2016;15(4):91-96. DOI:10.20538/1682-0363-2016-4-91-96

For citation: Savelyev I.N., Frolova I.G., Afanasyev S.G., Velichko S.A., Tuzikov S.A., Miller S.V. Role of ultrasound and spiral computed tomography in diagnosis of cardioesophageal cancer. Bulletin of Siberian Medicine. 2016;15(4):91-96. (In Russ.) DOI:10.20538/1682-0363-2016-4-91-96