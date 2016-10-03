Влияние гистохрома на физическую выносливость крыс
DOI: http://dx.doi.org/10.20538/1682-0363-2016-4-97-103
Аннотация
Цель исследования – изучение влияния гистохрома в различных дозах на физическую выносливость крыс. Отечественные антиоксидантные препараты серии «Гистохром» созданы на основе морского природного соединения эхинохрома А. Гистохром активирует энергетический обмен клеток и синтез белка, повышает выносливость организма при экстремальных физических нагрузках.
Материал и методы. Аутбредные крысы самцы сток Wistar были разделены на три группы. Первой группе (n = 17) и второй группе (n = 15) в течение 10 сут вводили под кожу гистохром в дозах 1 мг/кг и 10 мг/кг соответственно, контрольной группе (n = 20) – эквиобъемное количество изотонического раствора хлорида натрия. Выносливость (работоспособность) оценивали по тесту плавания.
Результаты. Многократное воздействие экстремальных физических нагрузок сопровождалось повышением работоспособности во всех группах животных. В контрольной группе крыс продолжительность плавания возрастала до (9,31 ± 0,39) мин (р < 0,001) и достигла максимальных значений на 9-е сут эксперимента. Физическая выносливость крыс при введении гистохрома в дозе 10 мг/кг превышала контрольные значения в 1,7 раза, в дозе 1 мг/кг – в 2,7 раза. После отмены гистохрома не выявлялись статистически значимые различия в продолжительности плавания крыс, получавших разные дозы антиоксиданта. Максимальная выносливость регистрировалась через 11 сут после отмены гистохрома.
Заключение. Рост времени удерживания в воде крыс контрольной группы, по-видимому, является результатом долгосрочной адаптации организма к физической нагрузке. Повышение физической выносливости крыс при длительном введении гистохрома обратно пропорционально вводимой дозе. Возможно, ключевым механизмом является модулирующее влияние гистохрома на экспрессию гена р53.
Ключ. слова
Об авторахО. С. Талалаева
Россия
канд мед наук, кафедра патологической физиологии, Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул
Я. Ф. Зверев
Россия
д-р мед. наук, профессор кафедры фармакологии Алтайского государственного медицинского университета, г. Барнаул
В. М. Брюханов
Россия
д-р мед. наук, профессор кафедры фармакологии Алтайского государственного медицинского университета, г. Барнаул
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Для цитирования: Талалаева О.С., Зверев Я.Ф., Брюханов В.М. Влияние гистохрома на физическую выносливость крыс. Бюллетень сибирской медицины. 2016;15(4):97-103. DOI:10.20538/1682-0363-2016-4-97-103
For citation: Talalaeva O.S., Zverev Y.F., Bryukhanov V.M. Hystochrome influence on physical endurance of rats. Bulletin of Siberian Medicine. 2016;15(4):97-103. (In Russ.) DOI:10.20538/1682-0363-2016-4-97-103
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