Субкомпенсация и декомпенсация углеводного обмена у детей с сахарным диабетом 1 типа
DOI: http://dx.doi.org/10.20538/1682-0363-2016-4-104-110
Аннотация
Цель исследования. Выявление причин декомпенсации углеводного обмена у детей с различным уровнем HbA1c на основании изучения суточных профилей гликемии с использованием системы непрерывного мониторирования (CGMS, Medtronic MiniMed, США).
Материал и методы. Обследовано 207 детей с сахарным диабетом 1 типа, 57 детей с субкомпенсацией (HbА1 с 7,5–9,0%) (1-я группа), 150 пациентов с декомпенсацией (HbА1с > 9,0%) (2-я группа). Проведен анализ данных суточного мониторирования глюкозы при помощи сиcтемы Continuose Glucose Monitoring System (CGMS, Medtronic MiniMed, США) в сопоставлении с данными дневника пациента, самоконтролем, питанием, введением инсулина. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием статистической программы XLSTATS 4.0.
Результаты. Выявлены отличия суточной динамики гликемии в группах с различным уровнем HbA1c, что указывает на различие механизмов, приводящих к декомпенсации. Выраженная декомпенсация углеводного обмена (HbA1c > 9,0%) в 100% случаев была связана с дефицитом инсулина как ультракороткого, так и продленного действия. Субкомпенсация диабета (HbА1с 7,5– 9,0%) у половины пациентов поддерживалась недостаточностью болюсных доз «пищевого» инсулина, у 23% детей гипергликемия была связана с наличием «феномена утренней зари», у 26% детей выявлялись скрытые эпизоды ночной гипогликемии.
Об авторахН. Ю. Филина
Россия
д-р мед. наук, кафедра пропедевтики детских болезней, детской ýндокринологии и диабетологии, г. Саратов
Н. В. Болотова
Россия
д-р мед. наук, профессор кафедры пропедевтики детских болезней, детской ýндокринологии и диабетологии, г. Саратов
Л. В. Скучаева
Россия
канд. мед. наук, кафедра пропедевтики детских болезней, детской ýндокринологии и диабетологии, г. Саратов
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Для цитирования: Филина Н.Ю., Болотова Н.В., Скучаева Л.В. Субкомпенсация и декомпенсация углеводного обмена у детей с сахарным диабетом 1 типа. Бюллетень сибирской медицины. 2016;15(4):104-110. DOI:10.20538/1682-0363-2016-4-104-110
For citation: Filina N.Y., Bolotova N.V., Skuchaeva L.V. Suboptimal metabolic control and decompensation in children and adolescents with diabetes mellitus type 1. Bulletin of Siberian Medicine. 2016;15(4):104-110. (In Russ.) DOI:10.20538/1682-0363-2016-4-104-110
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