Субкомпенсация и декомпенсация углеводного обмена у детей с сахарным диабетом 1 типа

Цель исследования. Выявление причин декомпенсации углеводного обмена у детей с различным уровнем HbA1c на основании изучения суточных профилей гликемии с использованием системы непрерывного мониторирования (CGMS, Medtronic MiniMed, США).



Материал и методы. Обследовано 207 детей с сахарным диабетом 1 типа, 57 детей с субкомпенсацией (HbА1 с 7,5–9,0%) (1-я группа), 150 пациентов с декомпенсацией (HbА1с > 9,0%) (2-я группа). Проведен анализ данных суточного мониторирования глюкозы при помощи сиcтемы Continuose Glucose Monitoring System (CGMS, Medtronic MiniMed, США) в сопоставлении с данными дневника пациента, самоконтролем, питанием, введением инсулина. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием статистической программы XLSTATS 4.0.



Результаты. Выявлены отличия суточной динамики гликемии в группах с различным уровнем HbA1c, что указывает на различие механизмов, приводящих к декомпенсации. Выраженная декомпенсация углеводного обмена (HbA1c > 9,0%) в 100% случаев была связана с дефицитом инсулина как ультракороткого, так и продленного действия. Субкомпенсация диабета (HbА1с 7,5– 9,0%) у половины пациентов поддерживалась недостаточностью болюсных доз «пищевого» инсулина, у 23% детей гипергликемия была связана с наличием «феномена утренней зари», у 26% детей выявлялись скрытые эпизоды ночной гипогликемии.