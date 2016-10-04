Глютеновая энтеропатия: клинические наблюдения
DOI: http://dx.doi.org/10.20538/1682-0363-2016-4-150-155
Аннотация
Представлены клинические наблюдения пациентов с диагнозом глютеновая энтеропатия, находившихся на лечении в отделении гастроэнтерологии Областной клинической больницы г. Омска. Случаи представляют интерес для врачей различных специальностей при проведении дифференциальной диагностики анемического синдрома и синдрома мальабсорбции, демонстрируют как классический вариант, так и атипичные формы течения заболевания. Диагностический процесс при целиакии базируется на трех ключевых позициях: клинические данные, гистологическая картина и серологические маркеры. Клиническая картина целиакии характеризуется выраженным полиморфизмом, выходя за рамки лишь гастроэнтерологической патологии. Для скрининга глютенчувствительной целиакии обычно используют антитела к тканевой трансглутаминазе. Морфологическое исследование слизистой оболочки тонкой кишки является определяющим критерием в диагностике целиакии. Применение специфической аглютеновой диеты приводит к положительной динамике болезни и улучшению качества жизни больных.
Ключ. слова
Об авторахЮ. А. Емельянова
Россия
ординатор кафедры госпитальной терапии с курсом ýндокринологии ОмГМУ, г. Омск
Г. Р. Бикбавова
Россия
канд. мед. наук, доцент кафедры госпитальной терапии с курсом ýндокринологии ОмГМУ, г. Омск
Т. В. Третьякова
Россия
зав. гастроýнтерологическим отделением Областной клинической больницы, г. Омск
А. В. Павлов
Россия
зав. патологоанатомическим отделением Областной клинической больницы, г. Омск
О. В. Мартыненко
Россия
врач гастроýнтерологического отделения Областной клинической больницы, г. Омск
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Для цитирования: Емельянова Ю.А., Бикбавова Г.Р., Третьякова Т.В., Павлов А.В., Мартыненко О.В. Глютеновая энтеропатия: клинические наблюдения. Бюллетень сибирской медицины. 2016;15(4):150-155. DOI:10.20538/1682-0363-2016-4-150-155
For citation: Emel’yanova Y.A., Bikbavova G.R., Tret’yakova T.V., Pavlov A.V., Martunenko O.V. Celiac disease: clinical observations. Bulletin of Siberian Medicine. 2016;15(4):150-155. (In Russ.) DOI:10.20538/1682-0363-2016-4-150-155
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