Сравнительная оценка эффективности иммунологических тестов у детей из групп риска в Томской области
DOI: http://dx.doi.org/10.20538/1682-0363-2016-5-30-38
Аннотация
Цель работы – сопоставление результатов иммунологических тестов (пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в стандартном разведении (АТР) и реакции Манту) у детей из групп риска по туберкулезу на территории Томской области.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 1 204 амбулаторных карт детей и подростков в возрасте 1–16 лет, обследованных у фтизиатра.
Результаты. При одновременной постановке двух проб (кожная проба с АТР (диаскинтест) и реакция Манту) доля положительных реакций на туберкулин составила 92,4%, в числе которых 6,6% были гиперергическими, тогда как на АТР отмечалось 6,0% положительных реакций, в том числе 3,2% – гиперергических. Наибольшее количество положительных реакций на АТР регистрировалось среди детей с выраженной и гиперергической чувствительностью к туберкулину (28,7%) и детей из очагов туберкулезной инфекции (17,5%). Среди детей с виражом туберкулиновых проб и детей c латентной туберкулезной инфекцией (ЛТИ) регистрировалось наименьшее количество положительных реакций на АТР – 2,8% и 1,5% соответственно.
Выводы. Результаты кожных проб с АТР в сравнении с туберкулином различаются. При вираже туберкулиновых проб положительный диаскинтест регистрировался только в единичных случаях (2,8% случаев) по сравнению с преобладающей (96,4% случаев) положительной реакцией на туберкулин; в группе детей с выраженными и гиперергическими результатами на туберкулин реакции на АТР совпадали у каждого третьего (28,7%) обследуемого; у детей с усиливающейся чувствительностью к туберкулину иммунологический ответ при проведении диаскинтеста выявлялся в 4,7% случаев.
Чаще локальные формы туберкулеза в настоящем исследовании выявлялись среди детей с гиперер- гическими реакциями на кожную пробу с АТР (12 из 38 детей, 31,6%), χ2 = 306,3; р < 0 ,001 и при совпадении гиперергических результатов двух иммунологических тестов (6 из 15 детей, 40,0%) χ2 =303,5; р < 0,001.
Об авторахН. Н. Кабанец
Россия
ассистент кафедры фтизиатрии и пульмонологии,
г. Томск, 634050, Московский тракт, 2
О. В. Филинюк
Россия
д-р мед. наук, доцент, зав. кафедрой фтизиатрии и пульмонологии,
г. Томск, 634050, Московский тракт, 2
О. И. Уразова
Россия
д-р мед. наук, член-корр. РАН, профессор кафедры патофизиологии,
г. Томск, 634050, Московский тракт, 2
К. С. Морозова
Россия
аспирант кафедры фтизиатрии и пульмонологии,
г. Томск, 634050, Московский тракт, 2
О. В. Колоколова
Россия
канд. мед. наук, доцент кафедры фтизиатрии и пульмонологии,
г. Томск, 634050, Московский тракт, 2
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Для цитирования: Кабанец Н.Н., Филинюк О.В., Уразова О.И., Морозова К.С., Колоколова О.В. Сравнительная оценка эффективности иммунологических тестов у детей из групп риска в Томской области. Бюллетень сибирской медицины. 2016;15(5):30-38. DOI:10.20538/1682-0363-2016-5-30-38
For citation: Kabanets N.N., Filinyuk O.V., Urazova O.I., Morozova K.S., Kolokolova O.V. Comparative evaluation of immunological tests for at-risk children in Tomsk Region. Bulletin of Siberian Medicine. 2016;15(5):30-38. (In Russ.) DOI:10.20538/1682-0363-2016-5-30-38
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