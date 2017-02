Сравнительная оценка эффективности иммунологических тестов у детей из групп риска в Томской области

Для цитирования: Кабанец Н.Н., Филинюк О.В., Уразова О.И., Морозова К.С., Колоколова О.В. Сравнительная оценка эффективности иммунологических тестов у детей из групп риска в Томской области. Бюллетень сибирской медицины. 2016;15(5):30-38. DOI:10.20538/1682-0363-2016-5-30-38

For citation: Kabanets N.N., Filinyuk O.V., Urazova O.I., Morozova K.S., Kolokolova O.V. Comparative evaluation of immunological tests for at-risk children in Tomsk Region. Bulletin of Siberian Medicine. 2016;15(5):30-38. (In Russ.) DOI:10.20538/1682-0363-2016-5-30-38