Сравнительная оценка эффективности иммунологических тестов у детей из групп риска в Томской области

Цель работы – сопоставление результатов иммунологических тестов (пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в стандартном разведении (АТР) и реакции Манту) у детей из групп риска по туберкулезу на территории Томской области.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 1 204 амбулаторных карт детей и подростков в возрасте 1–16 лет, обследованных у фтизиатра.

Результаты. При одновременной постановке двух проб (кожная проба с АТР (диаскинтест) и реакция Манту) доля положительных реакций на туберкулин составила 92,4%, в числе которых 6,6% были гиперергическими, тогда как на АТР отмечалось 6,0% положительных реакций, в том числе 3,2% – гиперергических. Наибольшее количество положительных реакций на АТР регистрировалось среди детей с выраженной и гиперергической чувствительностью к туберкулину (28,7%) и детей из очагов туберкулезной инфекции (17,5%). Среди детей с виражом туберкулиновых проб и детей c латентной туберкулезной инфекцией (ЛТИ) регистрировалось наименьшее количество положительных реакций на АТР – 2,8% и 1,5% соответственно.

Выводы. Результаты кожных проб с АТР в сравнении с туберкулином различаются. При вираже туберкулиновых проб положительный диаскинтест регистрировался только в единичных случаях (2,8% случаев) по сравнению с преобладающей (96,4% случаев) положительной реакцией на туберкулин; в группе детей с выраженными и гиперергическими результатами на туберкулин реакции на АТР совпадали у каждого третьего (28,7%) обследуемого; у детей с усиливающейся чувствительностью к туберкулину иммунологический ответ при проведении диаскинтеста выявлялся в 4,7% случаев.

Чаще локальные формы туберкулеза в настоящем исследовании выявлялись среди детей с гиперер- гическими реакциями на кожную пробу с АТР (12 из 38 детей, 31,6%), χ2 = 306,3; р < 0 ,001 и при совпадении гиперергических результатов двух иммунологических тестов (6 из 15 детей, 40,0%) χ2 =303,5; р < 0,001.