Роль прицельных 3D-реконструкций при анализе качественных характеристик поверхности шаровидных образований легких
DOI: http://dx.doi.org/10.20538/1682-0363-2016-5-39-55
Аннотация
Цель. Повышение точности лучевой диагностики шаровидных образований легких (ШОЛ) путем разработки компьютерно-томографической семиотики качественных характеристик их поверхности и состояния окружающих бронхов с применением прицельных 3D-реконструкций.
Материал и методы. Обследовано 560 пациентов с ШОЛ в возрасте 3–89 лет. Прицельная 3D-реконструкция осуществлялась с использованием опции программы 3D Fly Through (Toshiba Medical Systems, Япония), при которой исключали ткани, окружающие ШОЛ на расстоянии 5–10 мм от наружных границ. ШОЛ вписывали в объем куба. При первичном центральном и периферическом раке легкого опре- делялось преобладание количества больных с выражено шероховатой поверхностью ШОЛ над слабо шероховатой поверхностью. При инфильтративном туберкулезе, пневмонии, эхинококке, ретенционных кистах определялось преобладание количества больных со слабо шероховатой поверхностью ШОЛ над выражено шероховатой поверхностью. При единичных метастазах рака, единичных и множественных туберкуломах определялось преобладание количества больных с неравномерно гладкой поверхностью ШОЛ над равномерно гладкой поверхностью. При множественных метастазах рака, очаговом туберкулезе, цистицеркозе определялось преобладание количества больных с равномерно гладкой поверхностью ШОЛ над неравномерно гладкой поверхностью. При доброкачественных опухолях, эозинофильном инфильтрате, гамартохондроме, аспергилломе, хроническом абсцессе, внутрилегочной гематоме не определялось различий между количеством больных с равномерно гладкой поверхностью ШОЛ и неравномерно гладкой поверхностью. При первичном раке легкого, единичных и множественных туберкуломах, эхинококке, цистицеркозе определялось преобладание количества больных с выражено деформированными бронхами, окружающими ШОЛ, над умеренно деформированными бронхами. При инфильтративном и очаговом туберкулезе определялось преобладание количества больных с умеренно деформированными бронхами, окружающими ШОЛ, над выражено деформированными бронхами.
Результаты. При пневмонии, доброкачественных опухолях, ретенционных кистах, гамартохондромах, аспергилломах, хронических абсцессах, внутрилегочной гематоме не определялось различий между количеством больных с выражено деформированными бронхами, окружающими ШОЛ, и умеренно деформированными бронхами. У больных с единичными и множественными метастазами, эозинофильным инфильтратом бронхи, окружающие ШОЛ, не были изменены. Необходима разработка программного обеспечения, позволяющего количественно характеризовать поверхность ШОЛ и степень деформации окружающих бронхов.
Об авторахВ. Г. Колмогоров
Россия
канд. мед. наук, зав. отделом лучевой диагностики,
656038, г. Барнаул, Комсомольский пр., 75а
В. К. Коновалов
Россия
д-р мед. наук, профессор кафедры онкологии, лучевой терапии, лучевой диагностики,
656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 40
С. Л. Леонов
Россия
д-р техн. наук, профессор кафедры технологии автоматизированных производств,
656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46
М. Н. Лобанов
Россия
канд. мед. наук, зав. отделом лучевой диагностики,
656045, г. Барнаул, ул. Ляпидевского, 1/3
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Для цитирования: Колмогоров В.Г., Коновалов В.К., Леонов С.Л., Лобанов М.Н. Роль прицельных 3D-реконструкций при анализе качественных характеристик поверхности шаровидных образований легких. Бюллетень сибирской медицины. 2016;15(5):39-55. DOI:10.20538/1682-0363-2016-5-39-55
For citation: Kolmogorov V.G., Konovalov V.K., Leonov S.L., Lobanov M.N. The role of target 3D-reconstructions when analysyng qualitative characteristics of the surface of circular-shaped growth in the lungs. Bulletin of Siberian Medicine. 2016;15(5):39-55. (In Russ.) DOI:10.20538/1682-0363-2016-5-39-55
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