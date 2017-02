Особенности пролиферации и миграции клеток головного мозга при когнитивном тренинге животных с экспериментальной болезнью Альцгеймера

1. Khorrami A., Ghanbarzadeh S., Mahmoudi J., Nayebi A.M., Maleki-Dizaji N., Garjani A. Investigation of the memory impairment in rats fed with oxidized-cholesterol-rich dietemploying passive avoidance test // Drug Res (Stuttg) 2015;. 65 (5): 231–237. doi: 10.1055/s-0034-1370950. Epub. 2014. Mar. 25.

2. Cai Y., An S.S., Kim S. Mutations in presenilin 2 and its implications in Alzheimer’s disease and other dementia-associated disorders // Clin Interv Aging. 2014. 10 (6): 1163–1172. doi: 10.2147/CIA.S85808. eCollection 2015.

3. Guerrero-Muñoz M.J., Gerson J., Castillo-Carranza D.L. Tau Oligomers: The Toxic Player at Synapses in Alzheimer’s Disease // Front Cell Neurosci. 2015; 9: 464. doi: 10.3389/fncel.2015.00464. eCollection 2015.

4. Li Y., Wang X., Li Y., Sun Y., Sheng C., Li H., Li X., Yu Y., Chen G., Hu X., Jing B., Wang D., Li K., Jessen F., Xia M., Han Y. Abnormal Resting-State Functional Connectivity Strength in Mild Cognitive Impairment and Its Conversion to Alzheimer’s Disease // Neural Plast. 2016: /4680972. doi: 10.1155/2016/4680972. Epub. 2015. Dec. 30.

5. Rudolph S., Klein A.N., Tusche M., Schlosser C., Elfgen A., Brener O., Teunissen C., Gremer L., Funke S.A., Kutzsche J., Willbold D. Competitive Mirror Image Phage Display Derived Peptide Modulates Amyloid Beta Aggregation and Toxicity // PLoS One. 2016; 11 (2): e0147470. doi: 10.1371/journal.pone.014747. eCollection 2016.

6. Esparza T.J., Zhao H., Cirrito J.R., Cairns N.J., Bateman R.J., Holtzman D.M., Brody D.L. Amyloidbeta oligomerization in Alzheimer dementia versus highpathology controls // Ann Neurol. 2013; 73 (1): 104–119. doi: 10.1002/ana.23748. Epub. 2012. Dec. 7.

7. Горина Я.В., Салмина А.Б., Кувачева Н.В., Комлева Ю.К., Федюкович Л.В., Успенская Ю.А., Морозова Г.А., Демко И.В., Петрова М.М. Нейровоспаление и инсулинорезистентность при болезни Альцгеймера // Сибирское медицинское обозрение. 2014; 4: 11–19.

8. Комлева Ю.А., Малиновская Н.А., Горина Я.В., Лопатина О.Л., Волкова В.В., Салмина А.Б. Экспрессия молекул CD38 и CD157 в ольфакторных луковицах головного мозга при ýкспериментальной болезни Альцгеймера // Сибирское медицинское обозрение. 2015; 5: 45–49.

9. Vorhees C.V., Williams M.T. Morris water maze: procedures for assessing spatial and related forms of learning and memory // Nat Protoc. 2006; 1 (2): 848–858. doi:10.1038/nprot.2006.116.

10. Sipos E., Kurunczi A., Kasza A., Horvath J., Felszeghy K., Laroche S., Toldi J., Parducz A., Penke B., Penke Z. Betaamyloid pathology in the entorhinal cortex of rats induces memory deficits: implications for Alzheimer’s disease // Neuroscience. 2007; 147 (1): 28–36. Epub. 2007. May. 17.

11. Encinas J.M., Enikolopov G. Identifying and Quantitating Neural Stem and Progenitor Cells in the Adult Brain // Methods Cell Biol. 2008; 85: 243–272.

12. Tarczyluk M.A., Nagel D.A., Rhein Parri H., Tse E.H., Brown J.E., Coleman M.D., Hill E.J. Amyloid β 1–42 induces hypometabolism in human stem cell-derived neuron and astrocyte networks // J. Cereb. Blood. Flow. Metab. 2015; 35 (8): 1348–1357. doi: 10.1038/jcbfm.2015.58. Epub. 2015. Apr. 8.

13. Ming G.L., Song H. Adult neurogenesis in the mammalian brain: significant answers and significant questions // Neuron. 2011; 70 (4): 687–702. doi: 10.1016/j.neuron.2011.05.001.

14. Brinton R.D., Wang J.M. Therapeutic potential of neurogenesis for prevention and recovery from Alzheimer’s disease: allopregnanolone as a proof of concept neurogenic agent // Curr. Alzheimer Res. 2006; 3 (3): 185–190.

15. Donovan M.H., Yazdani U., Norris R.D., Games D., German D.C., Eisch A.J. Decreased adult hippocampal neurogenesis in the PDAPP mouse model of Alzheimer’s disease // J. Comp. Neurol. 2006; 495 (1): 70–83.

16. Lazarov O., Marr R.A. Neurogenesis and Alzheimer’s disease: at the crossroads // Exp. Neurol. 2010; Jun. 223 (2): 267–281. doi: 10.1016/j.expneurol.2009.08.009. Epub. 2009. Aug. 19.

17. Haughey N.J., Liu D., Nath A., Borchard A.C., Mattson M.P. Disruption of neurogenesis in the subventricular zone of adult mice, and in human cortical neuronal precursor cells in culture, by amyloid beta-peptide: implications for the pathogenesis of Alzheimer’s disease // Neuromolecular Med. 2002; 1 (2): 125–135.

18. Mirochnic S., Wolf S., Staufenbiel M.,Kempermann G. Age effects on the regulation of adult hippocampal neurogenesis by physical activity and environmental enrichment in the APP23 mouse model of Alzheimer disease // Hippocampus. 2009; Oct. 19 (10): 1008–1018. doi: 10.1002/hipo.20560.

19. Ziegler A.N., Levison S.W., Wood T.L. Insulin and IGF receptor signalling in neural-stem-cell homeostasis // Nat. Rev. Endocrinol. 2015; Mar. 11 (3): 161–170. doi: 10.1038/nrendo.2014.208. Epub. 2014. Dec 2.

20. Горина Я.В., Комлева Ю.К., Лопатина О.Л., Волкова В.В., Герцог Г.Е., Попова Н.Н., Салмина А.Б. Особенности ýкспрессии молекул-маркеров инсулинорезистентности при ýкспериментальной болезни Альцгеймера // Проблемы эндокринологии. 2015; 4: 43–48.

21. Gontier G., George C., Chaker Z., Holzenberger M., Aïd S. Blocking IGF Signaling in Adult Neurons Alleviates Alzheimer’s Disease Pathology through Amyloid-β Clearance // J. Neurosci. 2015; Aug 19. 35 (33): 11500-11513. doi: 10.1523/JNEUROSCI.0343-15.2015.

22. Madathil S.K., Saatman K.E. IGF-1/IGF-R Signaling in Traumatic Brain Injury: Impact on Cell Survival, Neurogenesis, and Behavioral Outcome // Source Brain Neurotrauma: Molecular, Neuropsychological, and Rehabilitation Aspects / Kobeissy FH, editor. Boca Raton (FL): CRC Press/Taylor & Francis, 2015. Chapter 7.