Совместное использование разработанных коллагенсодержащих комплексов и культуры клеток для создания новых тканевых эквивалентов
DOI: http://dx.doi.org/10.20538/1682-0363-2016-5-75-82
Аннотация
Цель исследования – оценка возможности применения созданного комплексного модуля в качестве основы клеточно-тканевого эквивалента для лечения ран кожи и мягких тканей. В рамках поставленной цели решались задачи по изучению пространственной структуры и архитектоники поверхности разработанных базовых коллагенсодержащих материалов и их биосовместимости с клеточными культурами.
Материал и методы. Проведено исследование материала, который представляет собой двухслойный пленочный комплекс, состоящий из коллагенового и полисахаридного компонентов. Коллаген выделялся из дермы и был импрегнирован мелкодисперсным деминерализованным костным матриксом (ДКМ) по оригинальной методике. Для исследования дегидратированный материал был выполнен в виде пленки. Электронно-микроскопическое исследование поверхности проведено на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM-IT300LV (Япония) в режиме высокого вакуума и при низких значениях тока зонда (< 0,1 нА). Исследования по оценке жизнеспособности клеток в условиях культивирования на пленках из коллагенсодержащего материала (тестирование на цитотоксичность и адгезивную способность) проводили in vitro с использованием штаммов диплоидных фибробластов человека 4–6-го пассажа. Состояние культуры оценивали визуально с помощью инвертированного микроскопа Leica DM (Carl Zeiss, Австрия), оснащенного компьютерной программой контроля роста культуры (Leica IM 1000).
Результаты. Данные, полученные при изучении структуры поверхности разработанного комплексного модуля, показали, что он представляется перспективным в качестве базового компонента клеточно-тканевой системы: наличие большого количества структурных образований для фиксации клеток и хорошо организованного барьерного слоя, способного к паро- и водопроницаемости. Таким образом, экспериментально подтверждено соответствие физических характеристик разработанного базового комплекса требованиям, предъявляемым к материалам для культивирования клеток. Показано отсутствие цитотоксичности на модели культуры дермальных фибробластов человека, что позволяет сделать вывод о возможности его использования в качестве основы клеточно-тканевого эквивалента. Полученные предварительные результаты указывают на целесообразность дальнейшего проведения экспериментов in vivo, направленных на совершенствование комплексных коллагенсодержащих материалов, разработку различных способов их применения и клиническую оценку эффективности при лечении ран различного генеза.
Ключ. слова
Об авторахК. В. Кулакова
Россия
канд. биол. наук, науч. сотрудник группы консервации тканей,
603155, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская Набережная, 18
Д. Я. Алейник
Россия
ст. науч. сотрудник, руководитель группы биотехнологий,
603155, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская Набережная, 18
И. Н. Чарыкова
Россия
врач клинической лабораторной диагностики лаборатории биотехнологий,
603155, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская Набережная, 18
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Для цитирования: Кулакова К.В., Алейник Д.Я., Чарыкова И.Н. Совместное использование разработанных коллагенсодержащих комплексов и культуры клеток для создания новых тканевых эквивалентов. Бюллетень сибирской медицины. 2016;15(5):75-82. DOI:10.20538/1682-0363-2016-5-75-82
For citation: Kulakova K.V., Aleynik D.Y., Charykova I.N. Joint use of developed collagen-containing complexes and cell cultures in creating new tissue equivalents. Bulletin of Siberian Medicine. 2016;15(5):75-82. (In Russ.) DOI:10.20538/1682-0363-2016-5-75-82
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