Функциональное состояние диафрагмы у больных хронической обструктивной болезнью легких на фоне проведения длительной кислородотерапии

1. Heffner J.E. The story of oxygen // Respir Care. 2013; 58 (1): 18–31.

2. Титова О.Н., Колабутин В.М., Кузубова Н.А., Волчков В.А., Козырев А.Г. Организация лечения больных пульмонологического профиля с хронической гипоксемической дыхательной недостаточностью в Санкт-Петербурге: первый опыт // Здравоохранение Российской Федерации. 2015; . 59 (6): 30–33.

3. COPD Working Group. Long-term oxygen therapy for patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD): an evidence-based analysis // Ont. Health. Technol. Assess. Ser. 2012; 12 (7): 1–64.

4. Lim S., MacRae K.D., Seed W.A., Roberts C.M. The value of forced expiratory volume in 1 s in screening subjects with stable COPD for PaO2 < 7.3 kPa qualifying for long-term oxygen therapy // Respir. Med. 1998; 92 (9): 1122–1126.

5. Rodríguez D.A., Jover L., Drakulovic M.B., Gómez F.P., Roca J., Albert Barberà J., Wagner P.D., RodríguezRoisin R. Below what FEV1 should arterial blood be routinely taken to detect chronic respiratory failure in COPD? // Arch. Bronconeumol. 2011; 47 (7): 325–329.

6. Dallari R., Barozzi G., Pinelli G., Merighi V., Grandi P., Manzotti M., Tartoni P.L. Predictors of survival in subjects with chronic obstructive pulmonary disease treated with longterm oxygen therapy // Respiration. 1994; 61 (1): 8–13.

7. Law S., Boyd S., Macdonald J., Raeside D., Anderson D. Predictors of survival in patients with chronic obstructive pulmonary disease receiving long-term oxygen therapy // BMJ Support Palliat. Care. 2014; 4 (2): 140–145.

8. Boutou A.K., Karrar S., Hopkinson N.S., Polkey M.I. Anemia and survival in chronic obstructive pulmonary disease: a dichotomous rather than a continuous predictor // Respiration. 2013; 85 (2): 126–131.

9. Ekström M.P., Jogréus C., Ström K.E. Comorbidity and sex-related differences in mortality in oxygen-dependent chronic obstructive pulmonary disease // PLoS One. 2012; 7 (4): e35806.

10. Kollert F., Tippelt A., Müller C., Jörres R.A., Porzelius C., Pfeifer M., Budweiser S. Hemoglobin levels above anemia thresholds are maximally predictive for long-term survival in COPD with chronic respiratory failure // Respir. Care. 2013; 58 (7): 1204–1212.

11. Lima D.F., Dela Coleta K., Tanni S.E., Silveira L.V., Godoy I., Godoy I. Potentially modifiable predictors of mortality in patients treated with long-term oxygen therapy // Respir. Med. 2011; 105 (3): 470–476.

12. Marti S., Muñoz X., Rios J., Morell F., Ferrer J. Body weight and comorbidity predict mortality in COPD patients treated with oxygen therapy // Eur. Respir. J. 2006; 27 (4): 689–696.

13. Yamaguti W.P., Paulin E., Salge J.M., Chammas M.C., Cukier A., Carvalho C.R. Diaphragmatic dysfunction and mortality in patients with COPD // J. Bras. Pneumol. 2009; 35 (12): 1174–1181.

14. Paulin E., Yamaguti W.P., Chammas M.C., Shibao S., Stelmach R., Cukier A., Carvalho C.R. Influence of diaphragmatic mobility on exercise tolerance and dyspnea in patients with COPD // Respir. Med. 2007; 101 (10): 2113–2118.

15. Gea J., Pascual S., Casadevall C., Orozco-Levi M., Barreiro E. Muscle dysfunction in chronic obstructive pulmonary disease: update on causes and biological findings // J. Thorac. Dis. 2015; 7 (10): E418–E338.

16. Александров А.Л., Перлей В.Е., Гичкин А.Ю., Суркова Е.Г., Яковлева Н.Г., Кузубова Н.А. Взаимосвязь функционального состояния диафрагмы с показателями функции внешнего дыхания у больных ХОБЛ с тяжелым и среднетяжелым течением // Ученые записки СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 2012; 19 (3): 66–69.

17. Dos Santos Yamaguti W.P., Paulin E., Shibao S., Chammas M.C., Salge J.M., Ribeiro M., Cukier A., Carvalho C.R. Air trapping: The major factor limiting diaphragm mobility in chronic obstructive pulmonary disease patients // Respirology. 2008; 13 (1): 138–144.

18. Scheibe N., Sosnowski N., Pinkhasik A., Vonderbank S., Bastian A. Sonographic evaluation of diaphragmatic dysfunction in COPD patients // Int. J. Chron. Obstruct. Pulmon. Dis. 2015; 10: 1925–1930.

19. Hurst J.R., Vestbo J., Anzueto A., Locantore N., Müllerova H., Tal-Singer R., Miller B., Lomas D.A., Agusti A., Macnee W, Calverley P, Rennard S., Wouters E.F, Wedzicha JA. Susceptibility to exacerbation in chronic obstructive pulmonary disease // N. Engl. J. Med. 2010; 363 (12): 1128–1138.

20. Suissa S., Dell’Aniello S., Ernst P. Long-term natural history of chronic obstructive pulmonary disease: severe exacerbations and mortality // Thorax. 2012; 67 (11): 957–963.

21. Ringbaek T.J., Viskum K., Lange P.. Does long-term oxygen therapy reduce hospitalisation in hypoxaemic chronic obstructive pulmonary disease? // Eur. Respir. J. 2002; 20 (10): 38–42.