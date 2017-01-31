Анализ заболеваемости инвазией Opisthorchis felineus и злокачественными новообразованиями гепатобилиарной системы в Российской Федерации
DOI: http://dx.doi.org/10.20538/1682-0363-2016-5-147-158
Аннотация
Цель. Исследовать взаимосвязь заболеваемости инвазией Opisthorchis felineus (O. felineus) и злокачественными новообразованиями гепатобилиарной системы у населения Российской Федерации на основании анализа данных официальной медицинской отчетности за период 2011–2013 гг.
Материал и методы. Проанализированы статистические данные 81 региона России, отражающие заболеваемость описторхозом за период с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2013 г. Проведен анализ официальных медицинских статистических данных злокачественного поражения печени и внутрипеченочных желчных протоков в 82 регионах России за аналогичный период, полученный из годовых отчетов Российского центра информационных технологий и эпидемиологических исследований в области онкологии.
Результаты. Заболеваемость инвазией O. felineus составила 24,7 ± 9,0 на 100 000 населения. К гиперэндемичным по описторхозу регионам (уровень заболеваемости > 100 на 100 000 населения) относятся Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Тюменская, Томская, Омская и Новосибирская области (Западная Сибирь). Средний показатель заболеваемости инвазией O. felineus в динамике за последние 20 лет относительно стабилен, однако отмечается распространение инвазии на новые территории. Заболеваемость раком печени и внутрипеченочных желчных протоков составила 4,8 ± 0,2 случаев на 100 000 населения, при этом наиболее высокие показатели регистрируются на Дальнем Востоке, в Сибири и Волгоградской области. Получены пилотные данные о взаимосвязи заболеваемости инвазией O. felineus и онкологическими заболеваниями гепатобилиарной системы у населения эндемичных регионов Российской Федерации.
Об авторахО. С. Федорова
Россия
д-р мед. наук, профессор кафедры факультетской педиатрии с курсом детских болезней лечебного факультета,
634050, г. Томск, Московский тракт, 2
Ю. В. Ковширина
Россия
канд. мед. наук, ассистент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии,
634050, г. Томск, Московский тракт, 2
А. Е. Ковширина
Россия
студентка 5-го курса лечебного факультета,
634050, г. Томск, Московский тракт, 2
М. М. Федотова
Россия
канд. мед. наук, ассистент кафедры факультетской педиатрии с курсом детских болезней лечебного факультета,
634050, г. Томск, Московский тракт, 2
И. А. Деев
Россия
д-р мед. наук, профессор кафедры факультетской педиатрии с курсом детских болезней лечебного факультета, первый проректор,
634050, г. Томск, Московский тракт, 2
Ф. И. Петровский
Россия
д-р мед. наук, ректор,
628011, Ханты-Мансийский АО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 40
А. В. Филимонов
Россия
д-р мед. наук, доцент кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии,
628011, Ханты-Мансийский АО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 40
А. И. Дмитриева
Россия
д-р мед. наук, зав. клинико-диагностической лабораторией,
г. Томск, 634050 г. Томск, пр. Ленина, 115
Л. А. Кудяков
Россия
канд. мед. наук, главный врач,
г. Томск, 634050 г. Томск, пр. Ленина, 115
И. В. Салтыкова
Россия
канд. мед. наук, научный сотрудник ЦНИЛ,
634050, г. Томск, Московский тракт, 2
Е. В. Михалев
Россия
д-р мед. наук, профессор кафедры госпитальной педиатрии, проректор по лечебной работе,
634050, г. Томск, Московский тракт, 2
П. Одерматт
Швейцария
доктор наук, руководитель научной группы «Гельминты и здоровье», отдел эпидемиологии и общественного здоровья,
г. Базель, Зоцинштрассе, 57
Л. М. Огородова
Россия
д-р мед. наук, профессор, член-корр. РАН, зав. кафедрой факультетской педиатрии с курсом детских болезней лечебного факультета,
634050, г. Томск, Московский тракт, 2
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Дополнительные файлы
Для цитирования: Федорова О.С., Ковширина Ю.В., Ковширина А.Е., Федотова М.М., Деев И.А., Петровский Ф.И., Филимонов А.В., Дмитриева А.И., Кудяков Л.А., Салтыкова И.В., Михалев Е.В., Одерматт П., Огородова Л.М. Анализ заболеваемости инвазией Opisthorchis felineus и злокачественными новообразованиями гепатобилиарной системы в Российской Федерации. Бюллетень сибирской медицины. 2016;15(5):147-158. DOI:10.20538/1682-0363-2016-5-147-158
For citation: Fedorova O.S., Kovshirina Y.V., Kovshirina A.E., Fedotova M.M., Deev I.A., Petrovskiy F.I., Filimonov A.V., Dmitrieva A.I., Kudyakov L.A., Saltykova I.V., Михалев Е.В., Odermatt P., Ogorodova L.M. Analysis of Opisthorchis felineus infection and liver and intrahepatic bile ducts cancer incidence rate in Russian Federation. Bulletin of Siberian Medicine. 2016;15(5):147-158. (In Russ.) DOI:10.20538/1682-0363-2016-5-147-158
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