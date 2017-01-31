Влияние курсового назначения системных глюкокортикостероидов при обострении бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких на состав респираторной микробиоты в стабильный период
DOI: http://dx.doi.org/10.20538/1682-0363-2016-5-159-165
Аннотация
Цель исследования – оценка способности системных глюкокортикостероидов, назначенных в период обострения заболевания, оказывать модифицирующее влияние на качественный и количественный состав орофарингеальной микробиоты.
Материал и методы. В исследование включены 88 больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и 50 пациентов с бронхиальной астмой (БА) стабильного течения, анамнезом наблюдения за больным на протяжении 12 мес и более, с отсутствием обострений и системной антибиотикотерапии на протяжении 4 нед и более, предшествующих включению в работу. Также у всех пациентов, участвующих в исследовании, были взяты образцы орофарингеальной микробиоты для выделения бактериальной ДНК и секвенирования по последовательностям 16S рРНК генов с последующим анализом таксономического состава микробиоты. Для выявления взаимосвязи между таксономическим со- ставом метагеномов и их метаданными использована обобщенная линейная модель (Generalised Linear Model, GLM) в ее реализации на программном языке R версии 3.1.0, пакет glm2.
Результаты. Получены данные о том, что использование системных глюкокортикостероидов, назначенных в период обострения БА и ХОБЛ, модифицирует состав респираторного микробиома в стабильный период, увеличивая орофарингеальную представленность непатогенных бактерий типа Bacteroidetes (включая представителей рода Prevotella) и снижая бактериальную обсемененность орофарингеальных мазков протеобактериями родов Streptococcus и Haemophilus, включающих патогенные микроорганизмы.
Об авторахС. В. Федосенко
Россия
д-р мед. наук, ассистент кафедры общей врачебной практики и поликлинической терапии,
634050, г. Томск, Московский тракт, 2
М. А. Карнаушкина
Россия
канд. мед. наук, ассистент кафедры госпитальной терапии № 2,
119991, г. Москва, ул. Трубецкая, 8/2
Л. М. Огородова
Россия
д-р мед. наук, профессор, член-корр. РАН, зав. кафедрой факультетской педиатрии с курсом детских болезней лечебного факультета,
634050, г. Томск, Московский тракт, 2
В. А. Петров
Россия
мл. науч. сотрудник Центральной научно-исследовательской лаборатории,
634050, г. Томск, Московский тракт, 2
И. А. Деев
Россия
д-р мед. наук, профессор кафедры факультетской педиатрии с курсом детских болезней лечебного факультета,
634050, г. Томск, Московский тракт, 2
Е. С. Куликов
Россия
д-р мед. наук, доцент кафедры общей врачебной практики и поликлинической терапии,
634050, г. Томск, Московский тракт, 2
А. Э. Сазонов
Россия
д-р мед. наук, зам. проректора по научной политике и организации научных исследований,
119991, г. Москва, Ленинские Горы, 1
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Для цитирования: Федосенко С.В., Карнаушкина М.А., Огородова Л.М., Петров В.А., Деев И.А., Куликов Е.С., Сазонов А.Э. Влияние курсового назначения системных глюкокортикостероидов при обострении бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких на состав респираторной микробиоты в стабильный период. Бюллетень сибирской медицины. 2016;15(5):159-165. DOI:10.20538/1682-0363-2016-5-159-165
For citation: Fedosenko S.V., Karnaushkina M.A., Ogorodova L.M., Petrov V.A., Deev I.A., Kulikov E.S., Sazonov A.E. Effect of systemic glucocorticosteroids in the management of asthma and chronic obstructive pulmonary disease exacerbation on respiratory microbiota composition in the period of stability. Bulletin of Siberian Medicine. 2016;15(5):159-165. (In Russ.) DOI:10.20538/1682-0363-2016-5-159-165
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