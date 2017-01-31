Туннелизация шейки бедренной кости с регенеративным криовоздействием на очаг некроза при болезни Легг – Кальве – Пертеса у детей


DOI: http://dx.doi.org/10.20538/1682-0363-2016-5-184-187

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Аннотация

Проведено субдеструктивное охлаждение очагов остеонекроза головки бедренной кости у детей при второй степени болезни Легг – Кальве – Пертеса с активацией репаративных процессов костной ткани, что обеспечило восстановление функции опорной способности конечности, на 23% сократило сроки восстановительного лечения и госпитализации, что улучшило качество жизни больных. Одномоментная биостимулирующая операция туннелизации и криовоздействия на некротизированную головку бедрен- ной кости является операцией выбора у детей на ранних стадиях болезни Легг – Кальве – Пертеса.

Об авторах

Г. В. Слизовский
Сибирский государственный медицинский университет
Россия

д-р мед. наук, доцент, зав. кафедрой детских хирургических болезней,

634050, г. Томск, Московский тракт, 2


И. И. Кужеливский
Сибирский государственный медицинский университет
Россия

канд. мед. наук, доцент кафедры детских хирургических болезней,

634050, г. Томск, Московский тракт, 2


Л. А. Ситко
Омский государственный медицинский университет (ОмГМУ)
Россия

д-р мед. наук, профессор кафедры детской хирургии,

644099, г. Омск, ул. Ленина, 12


Е. Ю. Аникина
Сибирский государственный медицинский университет
Россия

канд. мед. наук, ассистент кафедры анатомии,

634050, г. Томск, Московский тракт, 2


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Для цитирования: Слизовский Г.В., Кужеливский И.И., Ситко Л.А., Аникина Е.Ю. Туннелизация шейки бедренной кости с регенеративным криовоздействием на очаг некроза при болезни Легг – Кальве – Пертеса у детей. Бюллетень сибирской медицины. 2016;15(5):184-187. DOI:10.20538/1682-0363-2016-5-184-187

For citation: Slizovskiy G.V., Kuzhelivskiy I.I., Sitko L.A., Anikina E.J. Tunneling of the femoral head with regenerative cryotherapy in children with Legg – Calve – Perthes disease. Bulletin of Siberian Medicine. 2016;15(5):184-187. (In Russ.) DOI:10.20538/1682-0363-2016-5-184-187

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