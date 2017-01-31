Туннелизация шейки бедренной кости с регенеративным криовоздействием на очаг некроза при болезни Легг – Кальве – Пертеса у детей

Аннотация

Проведено субдеструктивное охлаждение очагов остеонекроза головки бедренной кости у детей при второй степени болезни Легг – Кальве – Пертеса с активацией репаративных процессов костной ткани, что обеспечило восстановление функции опорной способности конечности, на 23% сократило сроки восстановительного лечения и госпитализации, что улучшило качество жизни больных. Одномоментная биостимулирующая операция туннелизации и криовоздействия на некротизированную головку бедрен- ной кости является операцией выбора у детей на ранних стадиях болезни Легг – Кальве – Пертеса.