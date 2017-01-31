Туннелизация шейки бедренной кости с регенеративным криовоздействием на очаг некроза при болезни Легг – Кальве – Пертеса у детей
DOI: http://dx.doi.org/10.20538/1682-0363-2016-5-184-187
Аннотация
Об авторахГ. В. Слизовский
Россия
д-р мед. наук, доцент, зав. кафедрой детских хирургических болезней,
634050, г. Томск, Московский тракт, 2
И. И. Кужеливский
Россия
канд. мед. наук, доцент кафедры детских хирургических болезней,
634050, г. Томск, Московский тракт, 2
Л. А. Ситко
Россия
д-р мед. наук, профессор кафедры детской хирургии,
644099, г. Омск, ул. Ленина, 12
Е. Ю. Аникина
Россия
канд. мед. наук, ассистент кафедры анатомии,
634050, г. Томск, Московский тракт, 2
Список литературы
1. Гюнтер В.Э. Биосовместимые материалы с памятью формы и новые технологии в медицине. Томск: Изд-во «НПП МИЦ», 2014: 342.
2. Ревелл П.А. Патология кости. М.: Медицина, 1993: 367.
3. Крестьяшин И.В., Коварский С.Л., Крестьяшин В.М., Шафранов В.В. Современные стационарзамещающие технологии в работе детского центра амбулаторной хирургии, травматологии-ортопедии // Детская хирургия. 2014; 5: 53–56.
Дополнительные файлы
Для цитирования: Слизовский Г.В., Кужеливский И.И., Ситко Л.А., Аникина Е.Ю. Туннелизация шейки бедренной кости с регенеративным криовоздействием на очаг некроза при болезни Легг – Кальве – Пертеса у детей. Бюллетень сибирской медицины. 2016;15(5):184-187. DOI:10.20538/1682-0363-2016-5-184-187
For citation: Slizovskiy G.V., Kuzhelivskiy I.I., Sitko L.A., Anikina E.J. Tunneling of the femoral head with regenerative cryotherapy in children with Legg – Calve – Perthes disease. Bulletin of Siberian Medicine. 2016;15(5):184-187. (In Russ.) DOI:10.20538/1682-0363-2016-5-184-187
Обратные ссылки
- Обратные ссылки не определены.
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
ISSN 1682-0363 (Print)
ISSN 1819-3684 (Online)