Воспоминания об учителе (к 120-летию со дня рождения академика АМН СССР Д.Д. Яблокова)


DOI: http://dx.doi.org/10.20538/1682-0363-2016-5-188-192

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Аннотация

В статье представлен анализ творческого наследия выдающегося врача, педагога, ученого, академика АМН СССР Д.Д. Яблокова в связи со 120-летием со дня рождения.

Об авторе

Р. С. Карпов
Научно-исследовательский институт кардиологии, Томский национальный исследовательский медицинский центр (ТНИМЦ) Российской академии наук (РАН) Сибирский государственный медицинский университет
Россия

д-р мед. наук, профессор, академик РАН, руководитель научного направления ТНИМЦ РАН; научный руководитель НИИ кардиологии, г. Томск, 634012, ул. Киевская, 111а;

зав. кафедрой факультетской терапии, 634050, г. Томск, Московский тракт, 2


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Для цитирования: Карпов Р.С. Воспоминания об учителе (к 120-летию со дня рождения академика АМН СССР Д.Д. Яблокова). Бюллетень сибирской медицины. 2016;15(5):188-192. DOI:10.20538/1682-0363-2016-5-188-192

For citation: Karpov R.S. Memories of the teacher (on the 120th anniversary of the birth of Academician of the USSR Academy of medical sciences D.D. Yablokov). Bulletin of Siberian Medicine. 2016;15(5):188-192. (In Russ.) DOI:10.20538/1682-0363-2016-5-188-192

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