Воспоминания об учителе (к 120-летию со дня рождения академика АМН СССР Д.Д. Яблокова)
DOI: http://dx.doi.org/10.20538/1682-0363-2016-5-188-192
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Об автореР. С. Карпов
Россия
д-р мед. наук, профессор, академик РАН, руководитель научного направления ТНИМЦ РАН; научный руководитель НИИ кардиологии, г. Томск, 634012, ул. Киевская, 111а;
зав. кафедрой факультетской терапии, 634050, г. Томск, Московский тракт, 2
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Для цитирования: Карпов Р.С. Воспоминания об учителе (к 120-летию со дня рождения академика АМН СССР Д.Д. Яблокова). Бюллетень сибирской медицины. 2016;15(5):188-192. DOI:10.20538/1682-0363-2016-5-188-192
For citation: Karpov R.S. Memories of the teacher (on the 120th anniversary of the birth of Academician of the USSR Academy of medical sciences D.D. Yablokov). Bulletin of Siberian Medicine. 2016;15(5):188-192. (In Russ.) DOI:10.20538/1682-0363-2016-5-188-192
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