Научно-практический журнал общемедицинского профиля «Бюллетень сибирской медицины/Bulletin of Siberian Medicine» является регулярным рецензируемым печатным изданием, отражающим результаты научных исследований, ориентированных на разработку передовых медицинских технологий.
Научно-практический рецензируемый журнал «Бюллетень сибирской медицины / Bulletin of Siberian Medicine» издается Сибирским государственным медицинским университетом с 2001 г.
Главный редактор — академик РАН В.В. Новицкий.
Журнал зарегистрирован в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № 77-7366 от 26.03.2001 г.
ISSN 1682-0363
Журнал включен в Перечень периодических научных и научно-технических изданий, выпускаемых в РФ, в которых рекомендуется публикация основных результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук (Перечень ВАК, редакция 01.12.2015).
Индексация:
- РИНЦ (RSCI; Science Index)
- Киберленинка
- DIRECTORY OF OPEN ACCESS JORNALS
- WoS (ESCI) с 2016 года.
Продолжая традиции первых медицинских журналов, на страницах «Бюллетеня сибирской медицины» публикуются лекции и обзоры ведущих специалистов по проблемам охраны здоровья, материалы оригинальных исследований в области экспериментальной и клинической медицины, материалы биографического и историко-медицинского характера. Регулярно выходят специальные тематические выпуски журнала.
Редакционная коллегия приглашает к сотрудничеству всех, кто заинтересован в развитии медицинской науки и практики.
Обьявления
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Поздравляем членов редколлегии журнала «Бюллетень сибирской медицины»
с избранием в академики и члены-корреспонденты РАН
|Размещено: 2016-10-31
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ISSN 1682-0363 (Print)
ISSN 1819-3684 (Online)